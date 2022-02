Lembo,'ok a idea Gravina per 'Bearzot' alla carriera a Zoff'

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Apprendiamo e accogliamo con entusiasmo e orgoglio la proposta del presidente Gravina. Zoff è un mito del nostro calcio, oltre che una persona dai valori encomiabili e degna di essere associata al premio dedicato al ricordo del grande Bearzot. Il nome di Zoff nell'albo d'oro non farà altro che dare ancora più lustro al Premio". Lo dice Damiano Lembo, presidente dell'Us Acli organizzatrice del premio 'Enzo Bearzot' assieme alla Figc, commentando la volontà del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, di voler riconoscere un premio speciale 'Enzo Bearzot' alla carriera all'ex portiere campione del mondo dell'82 Dino Zoff. Gravina lo ha detto nel corso di un'intervista insieme realizzata in occasione dei prossimi ottant'anni di Zoff a 'L'Italia con voi', in onda domani su Rai Italia e on line su Rai Play (https:// www.raiplay.it/ programmi/litaliaconvoi). (ANSA).