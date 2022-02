Francia: lite con dirigenti Lille, 7 turni a tecnico Metz

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - E' costatato caro un acceso diverbio con colluttazione con un dirigente del Lilla a Frédéric Antonetti, tecnico del Metz, allontanato nei minuti dei recupero della sfida giocata venerdì scorso su campo esterno. Antonetti sarà squalificato per sette partite come annunciato dalla Lega calcio francese. La Commissione Disciplinare della LFP, riunitasi oggi, ha aggiunto anche tre giornate di stop con sospensiva per il tecnico, che salterà diversi incontri importanti. A loro volta i dirigenti del Lilla Olivier Létang e Sylvain Armand sono stati squalificati rispettivamente per due e quattro partite. (ANSA).