Europa League: Spalletti, 'chi non lotta ha già perso'

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - ''Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso''. Luciano Spalletti annuncia battaglia per domani sera allo stadio Maradona, dove il Napoli affronterà il Barcellona nella partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. ''Bisogna andar dentro - dice il tecnico dei partenopei - e prendere delle decisioni perché altrimenti si diventa solo dei passeggeri che si lasciano trasportare dagli altri''. ''E domani sera - conclude in conferenza stampa - questi altri sono quelli che vogliono sempre comandare la partita. Perciò dobbiamo far conoscere le nostre intenzioni da subito''. (ANSA).