Champions: gol Yaremčuk per Ucraina 'dura parlare mio Paese

"E' molto difficile parlarne, è una situazione difficile per il nostro paese, il calcio è il calcio certo, ci sono tante cose che stanno succedendo nel mio paese".

Alla fine di Benfica-Ajaz finita 2-2 grazie al suo gol Roman Yaremčuk parla con grande emozione della sua esultanza e della maglia dedicata al suo Paese, l'Ucraina, sotto la minaccia di una invasione militare da parte della Russia. poi esulta platealmente con un messaggio chiaro per il suo paese sotto la minaccia di una guerra su vasta scala e dell'invasione da parte della Russia. "E' difficile giocare in questo momento a pallone per te? Sono un professionista e faccio tutto quello che posso per far gol, aiutare la squadre e far felici i miei tifosi".