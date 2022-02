Roma: recuperato El Shaarawy, ok per domenica

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Aspettando la decisione del Giudice Sportivo, per José Mourinho arrivano intanto un paio di buone notizie. Dopo il recupero di Nicolò Zaniolo, infatti, oggi è tornato a lavorare con il gruppo anche El Shaarawy che ha smaltito il problema al polpaccio che lo aveva fermato nelle ultime due gare. Entrambi dunque saranno a disposizione per la gara di domenica tra Spezia e Roma in Liguria. (ANSA).