Premier inglese: due gol di Eriksen in partita amichevole

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Due gol per avvicinarsi al rientro: nell'amichevole a porte chiuse contro gli scozzesi dei Rangers brilla Christian Eriksen, che ispira i due gol del pareggio del Brentford. Il 30enne danese, che in gennaio ha firmato un contratto di sei mesi con il club londinese, è apparso in discreta forma fisica nel corso dei 78 minuti in cui è rimasto in campo. Un'altra tappa di avvicinamento verso il suo nuovo debutto, dopo l'arresto cardiaco subito nel corso di una partita di Euro 2020 la scorsa estate. Secondo il Daily Mail Eriksen potrebbe essere convocato già sabato, per la gara casalinga di Premier League contro il Newcastle. (ANSA).