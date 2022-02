Giudice sportivo "2 turni stop a Mourinho, 1 a Gasperini"

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Costano due giornate di squalifica e 20mila euro di multa al tecnico della Roma Josè Mourinho le "gravi insinuazioni nei confronti dell'arbitro Pairetto" messe in atto durante la gara con il Verona. E' questa - apprende l'ANSA in ambienti calcistici - la sentenza del giudice sportivo che ha anche squalificato per una giornata l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini (per lui 10 mila euro di multa). La sentenza sarà ufficializzata a breve. (ANSA).