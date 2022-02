Europa League, Ferlaino: "Mi aspetto un grande Napoli col Barca"

(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - "Giovedì mi aspetto una grande partita del Napoli contro il Barcellona". Lo ha detto l'ex presidente e oggi sempre tifoso del Napoli, Corrado Ferlaino, alla presentazione di un libro e di un film su Maradona a Napoli.

"Il Barcellona ha giovani bravissimi - ha spiegato Ferlaino - ma non ha più Messi e i grandi campioni che aveva. Da tifoso spero moltissimo, vediamo come va". E su Maradona non è mancato un ricordo della passione che Napoli ma anche la città catalana hanno avuto per l'ex campione: "Il ricordo con piacere di Maradona - spiega Ferlaino - c'è di più a Napoli tra i dirigenti dell'epoca e quelli di oggi, a Barcellona questo nel club manca.

Ma i tifosi di Napoli e della città catalana invece condividono il ricordo e l'amore". (ANSA).