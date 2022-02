Iervolino, per presidenza Lega Serie A Bonomi è perfetto

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Carlo Bonomi può essere stato bruciato dopo la prima votazione ? Suo nome è identikit perfetto, mi auguro sia tutt'altro che bruciato e che tra qualche giorno tutti si possa convergere sulla sua figura". Così il numero uno della Salernitana, Danilo Iervolino, riguardo all'elezione del nuovo presidente della Lega di Serie A ed al candidato Carlo Bonomi attualmente a capo di Confindustria. "E' una figura istituzionale autorevole che può avere un dialogo costante con il governo e che può avere quella managerialità in grado di efficientare la macchina e mettere tutti d'accordo. E anche quel giusto distacco per vedere le cose da un altro punto di vista, per me è la persona ideale".

"Il mio approccio in Lega? Un po' tumultuoso - aggiunge Iervolino a Radio Anch'io sport - il periodo non è facile e poi diciamo che l'assemblea di Lega è molto disordinata. Rischiano a volte di far volare gli stracci, una riunione di condominio bella testa". (ANSA).