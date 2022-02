Calcio: doppietta Arnautovic, lo Spezia ko a Bologna

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Cagliari-Napoli 1-1 e Bologna-Spezia 2-1. Sono i risultati dei due posticipi che hanno mandato in archivio la 26ma giornata della Serie A di calcio. Puntava ad uno scatto vero l'alto il Napoli, invece ha rischiato di perdere a Cagliari, per primo a segno con Pereiro. A pochi minuti dal termine Osimhen ha rimesso in carreggiata i partenopei, che però hanno così fallito il sorpasso sull'Inter e l'aggancio in vetta al Milan.

Al Dallara una doppietta di Marco Arnautovic ha permesso al Bologna di rovesciare le sorti del match e cogliere la prima vittoria del 2022. Era stato lo Spezia a passare per primo in vantaggio con Manaj. Arnautovic ha prima pareggiato i conti, quindi segnato il gol del 2-1 per la gioia del tecnico rossoblù Mjhailovic. (ANSA).