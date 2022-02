Salernitana-Milan 2-2

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Il Milan non va oltre il 2-2 in casa della Salernitana rinvigorita dall'arrivo in panchina di Davide Nicola. Un passo falso per la capolista. I rossoneri vanno in vantaggio dopo sei minuti con Messias. La Salernitana reagisce e al 29' trova il pareggio con Bonazzoli che in rovesciata sfrutta un errore di Maignan in uscita su un colpo di testa di Djuric.

Nel secondo tempo il Milan cerca il gol del vantaggio ma lo trova invece la Salernitana grazie ad un colpo di testa di Djuric. La reazione dei rossoneri non tarda ad arrivare: è Rebic a trovare il gol del 2-2. Il pareggio tiene vive le speranze della Salernitana di rientrare nella lotta salvezza mentre il Milan perde l'occasione di allungare su Inter e Napoli. (ANSA).