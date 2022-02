Roma-Verona 2-2

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - All'Olimpico una Roma in emergenza trova il pari in rimonta contro il Verona grazie a Volpato e Bove, due giovanissimi entrambi al primo gol in A. Il Verona va subito in vantaggio dopo cinque minuti con Barak. Il raddoppio dei veneti arriva al 20', stavolta ad andare a segno è Tameze.

Il primo tempo finisce con la Roma sotto di due gol e fischiata dal pubblico al rientro negli spogliatoi. Nella ripresa Mourinho manda in campo i due Primavera e la partita cambia. Volpato, appena entrato, accorcia le distanze al 20', al 39' è il baby Bove a sfruttare alla meglio un calcio d'angolo di Veretout e segnare il gol del 2-2. Nei minuti di recupero, Josè Mourinho, dopo aver mimato il gesto del telefono, è stato espulso dall'arbitro Pairetto. (ANSA).