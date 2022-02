Calcio:Atalanta cessione in vista,55% quote a americano Pagliuca

(ANSA) - BERGAMO, 19 FEB - Si avvicina sempre di più l'annunciato closing per la cessione del 55% delle quote azionarie dell'Atalanta alla cordata dell'investitore statunitense Stephen Pagliuca. Nel pomeriggio potrebbe esserci già un comunicato, mentre la squadra è impegnata nella rifinitura in sede a Zingonia prima della partenza in treno per la trasferta di campionato a Firenze.

Antonio e Luca Percassi rimarranno in ogni caso presidente e amministratore delegato con pieno controllo sulla gestione tecnica e sulle strutture di proprietà del club, il Centro Sportivo Bortolotti e il Gewiss Stadium di Bergamo.

La società nerazzurra è in mano alla famiglia Percassi dal giugno del 2010 dopo l'ultima retrocessione in serie B con la cessione da parte dei Ruggeri per 14 milioni. (ANSA).