Salernitana: Nicola, coraggio, organizzazione ed idee

"Coraggio, organizzazione ed idee": sono le tre caratteristiche che Davide Nicola, neo allenatore della Salernitana, intende trasmettere alla sua nuova squadra. Il tecnico piemontese, affiancato dal presidente Danilo Iervolino e dal ds Walter Sabatini si è presentato oggi alla città. "Noi abbiamo un'idea molto chiara, in questo momento è importante completare il percorso di valutazione. La classifica è chiara, non c'è molto tempo. Bisogna fare qualcosa di diverso".

Sulla durata del contratto (fino al 30 giugno con opzione in caso di salvezza), Nicola ha spiegato: "Il tempo è relativo alla capacità che hai di trovare la chiave giusta d'accesso, il modo giusto di stare in campo, i giusti valori. I contratti sono un segno di agiatezza, io sono qui con un contratto mentale di tre mesi perché quello è il mio obiettivo. Il resto si vedrà dopo".

