Europa League: Atalanta tra le grandi favorite

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Parte giovedì la fase a eliminazione diretta dell'Europa League, con tre italiane impegnate. Alla Lazio e al Napoli, giunte al secondo posto nel loro gironi, si è aggiunta l'Atalanta, scivolata giù dalla Champions League. Il turno in programma prevede proprio gli spareggi tra le seconde arrivate e le terze dei gironi di Champions: le squadre che avranno la meglio raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi, ammesse direttamente agli ottavi. Compito duro per il Napoli, che va al Camp Nou ad affrontare un Barcellona quest'anno in difficoltà, ma sempre temibile. Il pronostico degli analisti Snai si orienta sui catalani, dati a 1,99, ma non preclude l'impresa ai partenopei, il cui successo è a 3,75, con il pareggio a 3,55. Le quote sul passaggio del turno confermano un certo equilibrio, visto che il Barcellona è a 1,75 e il Napoli molto vicino, a 2,00. Spalletti schiererà gran parte dei titolari che l'8 agosto 2020, negli ottavi di Champions, persero 3‐1 al Camp Nou dopo aver pareggiato al San Paolo.

La Lazio gioca in casa del Porto, guidato dal vecchio amico Sergio Conceiçao, protagonista in biancoceleste nel ciclo del secondo scudetto. Padroni di casa avanti, a 2,05, pareggio a 3,55, chance Lazio a 3,45. La differenza però è data solo dal fattore campo, perché in ottica andata‐ritorno le quote sul passaggio del turno si mantengono su un piano di perfetta parità: 1,85 per entrambi. Immobile è l'uomo gol più atteso, a 2,75, in coppia con l'iraniano Taremi. Favoritissima l'Atalanta, che ospita l'Olympiacos. La vittoria della Dea viaggia a bassa quota, 1,45. Per i greci, la strada del pareggio è difficile, a 4,50, quella del successo decisamente in salita, a 6,50. Sbilanciato anche il pronostico sul passaggio del turno: 1,30 contro 3,30. Fra le tre italiane, l'Atalanta è quella più vicina al trionfo finale: è questa la valutazione degli analisti Snai, che piazzano la Dea a 8,00, immediatamente dopo il favorito Borussia Dortmund (6,50) e in compagnia di Barcellona e Siviglia. (ANSA).