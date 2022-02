Cambia serie A donne, avrà poule scudetto

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Cambia la serie A di calcio donne.

Infatto il Consiglio della Figc ha approvato la proposta della Divisione Calcio Femminile, così la prossima stagione, 2022-0223, avrà una stagione regolare e poi due gruppi per assegnare il titolo ed evitare la retrocessione. La Supercoppa tornerà invece in gara unica.

La Serie A Femminile 2022-'23, prima stagione in cui si realizzerà concretamente il passaggio al professionismo, prevede 10 squadre partecipanti, che disputeranno una prima fase della stagione al termine della quale saranno formati due gruppi, una poule scudetto per le prime 5 squadre della graduatoria e una poule salvezza per le altre 5 squadre. Si giocheranno, rispettivamente, lo scudetto e l'accesso alla Women's Uefa Champions League da un lato e la permanenza nella categoria nell'altro.

Nella prima fase, le squadre si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate.

Successivamente, nella seconda fase, le prime 5 della graduatoria accederanno a una poule scudetto e l'accesso alla Champions League; le ultime 5 si affronteranno in una poule salvezza in cui l'ultima retrocede direttamente in Serie B mentre la penultima dovrà giocarsi la salvezza in una gara di play out contro la seconda del campionato cadetto. Le 5 squadre di ciascuna poule si affronteranno in un girone all'italiana, con 4 gare di andata e 4 gare di ritorno per ulteriori 10 giornate complessive (2 turni di riposo ciascuno). In questa seconda fase, le società ripartiranno con i punti conseguiti nella prima fase. In totale, le giornate passano dalle attuali 22 a 28. (ANSA).