Gravina, Lega A? aperto ai club ma resta idea commissario

"Mi auguro che ci sia questa famosa fumata bianca per il nuovo presidente di Lega Serie A, sarebbe gia' un grandissimo passo avanti": lo ha detto a Radio Anch'io Sport il presidente Figc, Gabriele Gravina, alla vigilia dell'assemblea dei club chiamati ad esprimersi sul successore del dimissionario Dal Pino e sulla riforma dello Statuto, oggetto della lite con la Figc. "Le probabilita' di un commissario? Intanto - ha aggiunto - mi auguro un atteggiamento più rispettoso della Figc. Aspetto l'atteggiamento, poi decideremo.Massima disponibilità verso i club, l'idea potrebbe essere un commissario sottoposto a condizioni sospensive". "Da parte mia c'è massima disponibilità ad andare incontro alle esigenze dei club, non alle loro richieste", ha aggiunto Gravina. "Non è accettabile - la conclusione - che si rivendichi un ruolo urlando, non permetto a nessuno di offendere la dignità della nostra federazione".

La Figc ha stabilito con una sua delibera la riforma dello Statuto con la modifica delle norme per la governance, e il passaggio da maggioranze qualificate a maggioranze semplici per la governance, dando tempo fino al 31 gennaio per l'adeguamento; il termine e' poi slittato di quindici giorni. Da parte loro, i 20 club di serie A hanno contestato questo 'obbligo' in nome dell'autonomia della Lega, e hanno scritto al sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, e al presidente del Coni, Giovanni Malago', per sollecitare un intervento. Malago' ha risposto rimandando alla centralita' della Figc, Vezzali ha invitato le parti al dialogo e ad evitare "atti dirompenti".