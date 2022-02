Figlio Ferruccio Valcareggi lo ricorda a Coverciano

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Caro babbo, nel giorno del tuo compleanno sono venuto al Museo del Calcio perché questa è la tua casa". Furio Valcareggi ha fatto visita al Museo del Calcio, soffermandosi, in particolare, davanti alla giacca della divisa indossata dal padre, Ferruccio, agli Europei del 1968, vinti dall'Italia.

"Mi ha fatto piacere vedere la divisa di mio padre accanto alle maglie dei suoi giocatori - ha detto Furio Valcareggi- e tornare indietro nel tempo a quel successo che resta nella storia del calcio e nel cuore degli Italiani come lo è stato quello di Wembley". Il figlio ha anche raccontato la chiamata di Valcareggi alla guida della Nazionale: "Nel 1966 abitavamo a Firenze e non fu facile per il presidente Artemio Franchi rintracciare mio padre perché il nostro numero di telefono non era in elenco. Appena ci comunicò la notizia, in famiglia fu una festa". (ANSA).