Curva Milan, 'cordiali saluti agli insoddisfatti'

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - "Chi ama il Milan lo dimostri con i fatti, cordiali saluti agli insoddisfatti", è il messaggio in uno striscione esposto dalla Curva Sud del Milan all'inizio del secondo tempo della partita contro la Sampdoria a San Siro. Gli ultras si rivolgono così ai giocatori, in scadenza, lontani dal trovare un accordo per il rinnovo di contratto. Nel mirino, quindi, Romagnoli e Kessié, quest'ultimo fischiato alla lettura delle formazioni. Cori di approvazione invece per Theo Hernandez fresco di rinnovo fino al 2026 ma squalificato per la partita di oggi. (ANSA).