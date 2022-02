Milan, Berlusconi: Non è male, ma deve essere più concreto

(ANSA) - MONZA, 12 FEB - "Il Milan non è male, ma dovrebbero mettere a punto delle strategie d'attacco più concrete che portino al tiro in porta. Vedo un Milan che gioca e che se impostato opportunamente potrà ottenere ottimi risultati". Lo ha detto l'ex presidente del Milan e attuale patron del Monza, Silvio Berlusconi, al termine della vittoria della squadra brianzola sulla Spal.

A proposito della squadra allenata da Giovanni Stroppa, Berlusconi ha detto che "se continua così il Monza potrà diventare una buona squadra di serie A". Il Cavaliere, oltre a ricordare di "essere ancora oggi sono il presidente di squadre di calcio che ha vinto di più nella storia del calcio", ha assicurato che tornerà all'U-Power Stadium di Monza il prossimo sabato per la sfida contro il Pisa. (ANSA).