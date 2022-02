Calcio: Spalletti, felicissimo di questo punto

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Bisognava mantenere questa leggerezza talentuosa nel palleggio, ma dopo aver subito il pareggio non ce l'abbiamo fatta". Luciano Spalletti appare un po' amareggiato dall'1-1 con l'Inter, anche se assicura a DAZN di essere "felicissimo per questo punto".

"La partita l'avevamo preparata per contrastare una squadra forte sulle fasce e per lunghi tratti l'abbiamo fatto bene - ha aggiunto il tecnico - La differenza la fa sempre la gestione della palla, quando questa diminuisce si fa tutto più difficile.

In generale abbiamo giocato una buonissima partita, anche se non abbiamo sfruttato al meglio un paio di occasioni importanti. Non abbiamo fatto vedere tutto quello che era possibile".

Osimhen "ha delle potenzialità infinite - ha aggiunto Spalletti rispondendo a una domanda sul suo numero numero 9 - qualche volta si scollega un po' dalla squadra, andando nell'uno contro 11. Però ha tutte le caratteristiche dell'attaccante micidiale. Gli manca solo un po' di esperienza. E' giovane, ma le qualità ci sono tutte". (ANSA).