Calcio: Napoli-Inter senza vincitori

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - E' finita 1-1 la sfida scudetto tra Napoli e Inter. Un pari che accontenta di più i nerazzurri, sempre in vetta alla classifica con un punto in più dei campani ed una partita da recuperare. Il Napoli, che domani può essere scavalcato dal Milan, è passato in vantaggio per primo con il gol su rigore di Insigne al 6 minuto di gioco. Ma al primo della ripresa l'Inter ha trovato il pareggio con Dzeko. (ANSA).