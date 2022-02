Roma: Abraham lavora a parte, domani test decisivo

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il fastidio alla coscia sinistra accusato nel finale del match con l'Inter non ha prodotto lesioni, ma ancora oggi Tammy Abraham ha lavorato individualmente. Domani sosterrà il provino decisivo nella rifinitura prima di partire per Reggio Emilia dove domenica la Roma affronterà il Sassuolo. In caso di esito positivo partirà titolare. A Trigoria restano comunque ottimisti circa il suo recupero. (ANSA).