Psg supera Rennes al 93', ma tifosi scioperano

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il Psg batte il Rennes 1-0 al 93' (gol di Mbappé) ma i tifosi parigini invece di festeggiare scioperano. Gli ultras parigini, evidentemente non soddisfatti degli acquisti di Messi, Hakimi e Sergio Ramos, hanno scioperato per un tempo durante la sfida casalinga contro il Rennes.

L'accusa rivolta alla società è quella di aver costruito una "squadra di mercenari pagati troppo e senza disciplina", come si può leggere in uno striscione visibile esposto al Parco dei Principi.

Queste proteste arrivano quattro giorni prima della partita più importante della stagione parigina, contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. (ANSA).