Pechino: Constantini, meraviglioso avere supporto Italia

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - "In realtà non me l'aspettavo, non mi aspettavo tutto questo supporto ed è stato meraviglioso. Già vivere l'Olimpiade è un sogno, vedere l'Italia intera che che ti supporta è pazzesco. Penso sia una cosa importante per il curling italiano, spero che il nostro movimento possa crescere sempre di più e quindi ridurre al minimo gli allenamenti in 1 o 2 e farli arrivare a essere sempre più numerosi": lo dice emozionata e sorridente Stefania Constantini, atterrata a Malpensa con una storica medaglia d'oro al collo. Il suo successo nel curling misto con Amos Mosaner alle Olimpiadi di Pechino ha emozionato l'Italia e ha regalato attenzione ad uno sport che ha solo qualche centinaio di tesserati.

"Dopo aver finito il round robin da imbattuti, nove partite nove vittorie, ci siamo veramente guardati in faccia e ci siamo detti 'qua è il momento di cambiare l'obiettivo'. Inizialmente volevamo raggiungere le semifinali ma visto il gran lavoro che abbiamo fatto, sembrava giusto bisogna scalare fino alla cima e prenderci quello che ci meritiamo e così abbiamo fatto".

Ed ora tutto cambierà nella vita di Constantini: "Mi svegliavo presto la mattina per allenarmi a secco, per poi andare a lavoro e tornare la sera ad allenarmi. Invece adesso grazie alle Fiamme Oro ho questa nuova opportunità di fare della mia passione il mio lavoro ed è fantastico. Si sono interessati al nostro sport ancora prima di tutto questo. È bellissimo perché adesso io ho potuto restituire qualcosa, loro mi hanno dato questa grande opportunità io sono contenta di aver portato questo oro anche per questo gruppo sportivo". (ANSA).