Lasciò campo dopo offesa razzista, confermato 3-0 a tavolino

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - La Corte sportiva di appello territoriale dell'Emilia-Romagna ha respinto il reclamo della società di calcio Saragozza, che milita in terza categoria a Bologna, contro la sconfitta per 3-0 a tavolino, inflitta dopo che la squadra si era ritirata dal campo, lo scorso 28 novembre in seguito a un insulto razzista subito da un proprio giocatore.

Respinto allo stesso modo anche il reclamo del Real Basca, contro la squalifica a 10 giornate per il giocatore che aveva offeso l'avversario. (ANSA).