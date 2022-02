Juric avvisa, Torino vuole riprendere il percorso

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - "Abbiamo preso tanti gol nei finali di gara e di questo sono rammaricato per i punti persi, che sono almeno sei, non riesco a darmi una spiegazione: il nostro obiettivo è riprendere il percorso". Così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della sfida contro il Venezia, domani sera allo stadio Olimpico Grande Torino, dopo la sconfitta contro l'Udinese maturata nei minuti di recupero.

"Gli errori ci possono stare, andremo avanti con Vanja - dice l'allenatore a proposito del portiere, non impeccabile nelle ultime partite - Per Belotti vedremo oggi: ha fatto qualche allenamento con noi, ma si vede che è reduce da un lungo periodo di inattività, il mio desiderio è avvicinarlo alla squadra il prima possibile". (ANSA).