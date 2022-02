Venezia: preso il difensore ceco Mateju

(ANSA) - VENEZIA, 10 FEB - Il Venezia comunica l'acquisto del difensore ceco Ales Mateju, 25 anni, per il resto della stagione 2021/22, con un'opzione per altri due anni. Arriva da svincolato dopo lo scioglimento del contratto con il Brescia, dove ha trascorso le ultime tre stagioni e mezzo. Con il club lombardo ha totalizzato 31 presenze in Serie A e 65 presenze in Serie B.

