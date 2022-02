Padel: Al-Khelaifi a Roma, match in coppia con Luigi Carraro

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il presidente del PSG e di Qatar Sports Investments, Nasser Al-Khelaifi, ha incontrato a Roma l'omologo della Federazione internazionale di padel, Luigi Carraro, dando vita a una partita sul campo del Padel Club dell'Orange. I due hanno giocato in squadra assieme, vincendo la sfida, per poi rilassarsi al sole per un pranzo nel tavolo 'Imperiale' del club. La visita del magnate qatariota nella Capitale arriva a distanza di dieci giorni dall'ufficializzazione della partnership tra la Federazione internazionale di Padel (Fip) e la Qatar Sports Investments, che prevede il lancio, fin da subito, di un nuovo circuito di padel ufficiale globale interamente regolato dalla Fip e che godrà del supporto dei migliori giocatori del mondo. (ANSA).