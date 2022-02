C.Italia: Allegri 'siamo in buon periodo, Vlahovic caparbio'

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - "Siamo in un buon periodo, anche se dopo il vantaggio siamo usciti dalla partita: pensavamo fosse tutto semplice, abbiamo fatto un bel secondo tempo": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il successo per 2-1 contro il Sassuolo che vale l'accesso alle semifinali di coppa Italia.

"Vlahovic è stato bravo e caparbio - gli elogi dell'allenatore al serbo, protagonista dell'azione del gol vittoria - e Dybala ha fatto una partita di sacrificio: sono contento anche per i cambi, Morata, Rabiot e Locatelli sono entrati molto bene e ci hanno dato una grande mano". Infine, i complimenti ai neroverdi: "Ci hanno creato qualche difficoltà, se il Sassuolo gioca pulito può davvero battere tutti" dice Allegri sugli avversari, battuti a 2' dal 90'. (ANSA).