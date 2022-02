Roma: domani la ripresa, si valuterà Abraham

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Oggi giornata di riposo e domani la ripresa degli allenamenti con due punti interrogativi per la Roma: le condizioni di Abraham e Ibanez. Il primo ha riportato un fastidio alla coscia sinistra nei minuti finali con l'Inter e per il momento non sono in programma esami, si aspetterà il ritorno a Trigoria per una valutazione migliore ma avendo l'inglese avvertito un semplice fastidio potrebbero non servire ulteriori accertamenti con le chance di recupero per Sassuolo che a quel punto aumenterebbero. Diverso il discorso di Ibanez, il quale ha accusato un trauma al ginocchio sinistro e dovrà essere valutato più attentamente. (ANSA).