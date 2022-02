Italiano, per la Coppa Italia vorrei il sorteggio integrale

(ANSA) - FIRENZE, 09 FEB - ''Se anch'io come Sarri penso che l'attuale Coppa Italia sia una delle competizioni più antisportive del mondo? Ognuno ha la propria opinione, per me sarebbe bello un sorteggio integrale fin dall'inizio con tutte le squadre di Serie A, B e C''.

Così si è espresso l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano commentando la dura presa di posizione del collega della Lazio sulla formula della seconda competizione nazionale.

"La Fiorentina potrebbe affrontare subito l'Inter o la Juventus o l'Alessandria - dice ancora Italiano - e lo stesso avverrebbe con le altre formazioni. Mi piacerebbe che fosse così, come avviene negli altri paesi (in molti dei quali partecipano anche i club di Serie D ndr), attirerebbe molto pubblico". "Ora però le regole sono queste e non resta che adeguarsi - conclude Italiano -. Noi siamo stati bravi ad arrivare fin qui, in attesa di affrontare una delle squadre più forti come l'Atalanta''. (ANSA).