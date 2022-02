Calcio: Premier; Tottenham ko in casa, City inarrestabile

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Battuta d'arresto casalinga per il Tottenham di Antonio Conte, sconfitto 2-3 dal Southampton in una partita della 24/a giornata di Premier League. Passato in vantaggio per primo grazie all'autorete di Bednarek, il Tottenham è stato raggiunto da Broja. Nella ripresa Son lo ha riportato avanti, ma Elyonoussi e Adams hanno ribaltato il risultato. Nei minuti di recupero Bergwijn si è visto negare la rete del pareggio per fuorigioco. Il Tottenham, ora settimo in classifica con 36 punti, vede così allontanarsi ulteriormente la zona Champions.

Vince invece il Manchester City, 2-0 al Brentford (arrivato a cinque sconfitte consecutive) con i gol di Mahrez (rigore) e De Bruyne. La squadra di Guardiola guida la classifica con 60 punti, 12 sopra il Liverpool che ha due partite da recuperare e 13 sul Chelsea, che ha giocato lo stesso numero di partite.

