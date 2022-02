Giudice: 11 squalificati nel campionato di Serie B

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Il giudice sportivo Germana Panzironi, in relazione alle partite della 2/a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie B, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Davide Adorni (Brescia), Nicola Bellomo (Reggina), Emanuele Ndoj (Cosenza).

Fra in calciatori non espulsi un turno a Marco Carraro (Cosenza), Riccardo Chiarello, Morten Blom Due Hjulmand (Lecce), Luca Marrone (Monza), Biagio Meccariello, Memeh Okoli e Leonardo Sernicola (Cremonese), Federico Proia (Brescia). (ANSA).