Coppa Italia: Inzaghi, vittoria di personalità dopo il derby

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - "I ragazzi sono stati bravissimi, non era una partita semplice. La Roma è una squadra di qualità con ottima rosa, abbiamo tenuto benissimo il campo meritando questa semifinale venendo dopo la battuta d'arresto contro il Milan. Ho fatto i complimenti alla squadra perché non era facile fare una partita così dopo due giorni e mezzo dopo il derby". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Roma. "Bastoni? Purtroppo è caduto male, ora i medici faranno gli esami e speriamo di non perderlo per troppo tempo. Per noi è un giocatore importante - ha aggiunto -. Perisic? Da inizio anno sta avendo livelli altissimi, sono contento così come lo sono i compagni. L'Inter è prima in classifica, ha superato il turno in Champions, ha vinto la Supercoppa ed è in semifinale di Coppa Italia. Abbiamo avversari forti contro di noi e un cammino difficile, volevamo la semifinale con tutte le forze e l'abbiamo ottenuta", ha concluso. (ANSA).