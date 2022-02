Lega A: Percassi, in assemblea unità di intenti tra club

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - "È stata una riunione piacevole in cui tutti i presidenti si sono espressi con una grande unità di intenti". Lo ha detto il vice presidente della Lega Serie A e amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, al termine della prima assemblea per eleggere il nuovo presidente di Lega.

"Il clima è stato molto molto costruttivo e collaborativo.

Sono fiducioso che da qui in avanti si possa dialogare in modo semplice per rendere la Lega il motore del calcio - ha proseguito -. La mia elezione era necessaria per garantire una continuità dell'assemblea. Voglio sottolineare però il clima di dialogo e confronto. Lavoriamo per proseguire il percorso di crescita della Lega Serie A", ha concluso. (ANSA).