L'Athletic Bilbao ora 'vede' l'Europa, 2-1 all'Espanyol

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Si chiude con la vittoria dell'Athletic Bilbao per 2-1 sull'Espanyol Barcellona la 23/a giornata della Liga. Succede tutto nei primi 16': Vilhena apre le marcature per i catalani al 3', Sancet pareggia immediatamente (5') per i baschi e Inigo Martinez regala loro la vittoria al 16'. Con questo successo la squadra guidata da Marcelino si avvicina alla zona Europa, ora distante solo un punto. L'Athletic Bilbao è infatti quinto con 36 punti, 2 in meno del Barcellona. L'Espanyol Barcellona è invece 13/o con 27 lunghezze. (ANSA).