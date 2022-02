Juve; Chiellini, aperto al meglio ciclo fondamentale

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - "Un successo convincente che apre al meglio un ciclo di partite fondamentali per la nostra stagione, avanti così": così il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, festeggia sui social il successo per 2-0 ottenuto contro l'Hellas Verona.

"L'entusiasmo dei nuovi, la voglia di chi era già qui: tre punti da Juve" le parole da leader di Leonardo Bonucci, pronto a tornare in campo giovedì in Coppa Italia contro il Sassuolo.

Festeggiano anche i due terzini: "Bello tornare a giocare in campionato davanti ai nostri tifosi, è stata una vittoria importantissima che ci avvicina ai nostri obiettivi", il messaggio di Danilo; "Una partita indimenticabile per i nuovi arrivati e tre punti d'oro che rilanciano le nostre ambizioni", scrive Mattia De Sciglio. "Bellissimo: prima partita, primo gol, prima vittoria. Forza Juve" le sensazioni di Denis Zakaria, autore del raddoppio al suo esordio. E Dusan Vlahovic fa già suo il motto bianconero: "Fino alla fine, forza Juventus". (ANSA).