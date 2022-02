Italia, manifestazione interesse ad organizzare Europei 2032

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Primo passo dell'Italia per l'organizzazione degli Europei di calcio 2032. La Figc ha reso noto di aver presentato all'Uefa, con largo anticipo rispetto alla scadenza del 23 marzo, la volontà di concorrere per l'assegnazione del torneo, competizione ospitata in Italia nel 1968 e nel 1980. Il cronoprogramma dell'Uefa prevede la presentazione del progetto di candidatura entro il 12 aprile 2023, con la decisione definitiva del Comitato esecutivo settembre 2023. (ANSA).