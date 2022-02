Calcio: Real Madrid batte Granada e allunga sul Siviglia

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Il Real Madrid ha battuto a fatica il Granada per 1-0 in un incontro della 23/a giornata del campionato spagnolo e consolida il suo primo posto, con ora sei punti di vantaggio sul Siviglia, fermato ieri sullo 0-0 dall'Osasuna. I madrileni hanno dominato a lungo, ma sono riusciti a segnare solo dopo metà con Asensio.

"Ci sono ottime notizie questa sera: i tre punti, il fatto di aver vinto con un ottimo secondo tempo. Sappiamo che questo non è il nostro momento migliore, ma penso che sia finito - ha detto Carlo Ancelotti -. Anche oggi avevamo sei infortunati, ma credo che la prossima settimana li recupereremo tutti", ha aggiunto pensando al 15 febbraio e all'andata degli ottavi ci Champions con il Paris Sg. (ANSA).