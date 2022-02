Udinese: Cioffi "vittoria voluta, volere è potere"

(ANSA) - UDINE, 06 FEB - "Questa vittoria l'abbiamo voluta fino alla fine: volere è potere": lo ha detto Gabriele Cioffi in conferenza stampa dopo il successo maturato nel finale con il Torino.

"Qualche volta va bene, altre no - ha aggiunto - il nostro principio è che per raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile, cioè la salvezza, devi sacrificarti e volerlo a tutti i costi. Titolari, panchina magazzinieri e dottori".

"Sono molto felice delle risposte di tutti", ha concluso il tecnico spiegando le scelte tecniche a sorpresa della formazione titolare e l'innesto di Molina e Pussetto, decisivi per la vittoria finale con le due reti giunte nel recupero. (ANSA).