Torino: Paro, prestazione al di sotto livelli abituali

(ANSA) - UDINE, 06 FEB - "La prestazione di oggi è stata al di sotto dei livelli abituali dell'ultimo periodo. Abbiamo messo meno energie e con una squadra fisica come l'Udinese se perdi duelli e gestisci male tecnicamente vai in difficoltà": lo ha affermato Matteo Paro, vice allenatore del Torino, in conferenza stampa post Udinese per la squalifica di Juric.

"Ultimamente dominavamo le gare - ha precisato - e stasera non siamo stati capaci di farlo. Tuttavia, dispiace perdere così nel recupero". Quanto al duplice errore di Milinkovic Savic, che è costato i tre punti, Paro ha detto di essere certo che "il Torino non ha un problema portiere: gli errori capitano, non dobbiamo soffermarci su questi, ma sull'analisi di squadra.

Vanja deve stare tranquillo e lavorare per ritrovare la forma che ha dimostrato in tante gare quest'anno", ha concluso.

(ANSA).