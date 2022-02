Juve: Vlahovic 'importante aver vinto, alla fine faremo conti'

(ANSA) - TORINO, 06 FEB - "Era importantissimo vincere, le gare dopo la sosta sono le più difficili: siamo stati bravi a metterci l'approccio giusto per conquistare i tre punti": così Dusan Vlahovic commenta il successo ottenuto contro l'Hellas Verona per 2-0. "Ringrazio i compagni e il mister per l'accoglienza, mi hanno aiutato molto - spiega l'attaccante, in gol all'esordio - e voglio capire subito come funziona qui, devo lavorare ancora più forte: la cosa più importante è aver vinto, voglio migliorare nello smarcamento e nel palleggio".

Ai microfoni di Dazn, il serbo svela anche due retroscena: "Il mister mi ha detto di stare tranquillo, l'esultanza è stato un gesto spontaneo" aggiunge Vlahovic a proposito della Dybala-mask sfoggiata dopo la rete dell'1-0. E sugli obiettivi di squadra: "La Juve comincia ogni competizione per arrivare il più in alto possibile, a fine stagione faremo i conti". (ANSA).