Dortmund crolla in casa, Bayern sempre più in fuga

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Il Borussia Dortmund cade in casa e la possibilità che possa agganciare il Bayern Monaco - ieri vittorioso sul Lipsia - in testa alla classifica della Bundesliga, diventa sempre più remota. Oggi la squadra allenata da Marco Rose è stata sconfitta sul terreno del Signal Induna Park di Dortmund dal Bayer Leverkusen per 5-2. Un risultato clamoroso che permette gli ospiti allenati da Gerardo Seoane di avvicinarsi proprio al secondo posto detenuto dal Borussia Dortmund, ora distante 5 punti (38 contro 43 punti), mentre il Bayern Monaco è sempre più in fuga con 52 punti.

Ad aprire la saga del gol odierna l'autorete di Akanji al 10' pt; al 16' è arrivato il pari dei padroni di casa firmato da Frimpong, prima del poker consecutivo degli ospiti, in gol con Wirtz (20' pt), Andrich (28' pt), Tah (8' st) e Diaby (42' st).

Inutile la rete dei padroni di casa realizzata da Tigges al 44' st.

Nell'altro posticipo odierno, 4-1 del Wolfsburg in casa contro il Greuther Furth, propiziato dalla doppietta di Vranckx, ma anche dai gol di Arnold e Philipp. Punto della bandiera di Hrgota per gli ospiti. Il Wolfsburg è 12/o in classifica con 24 punti, il Greuther Furth ultimo con 10. (ANSA).