Calcio: Mbappè, nessuna decisione presa sul mio futuro

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - La decisione se restare al Paris Saint Germain o di partire a fine stagione "non è presa", ha detto Kylian Mbappé, che non parlerà col Real Madrid prima della sfida negli ottavi di Champions League. "Giocare contro il Real Madrid cambia molte cose", ha spiegato il 23enne dopo la vittoria per 5-1 sul Lille in campionato che mantiene i parigini a +13 in classifica sulla seconda, il Marsiglia, dopo 23 giornate.

In scadenza col Psg a giugno, Mbappé ha comunque diritto a firmare con chi vuole, e in particolare col Real Madrid che lo corteggia. "Anche se sono libero di fare quel che voglio, non parlerò con l'avversaria. Sono concentrato sulla vittoria contro il Real Madrid e vedremo dopo cosa accadrà", ha continuato. Il 23enne nazionale francese è apparso galvanizzato dal successo odierno sulla squadra campione in carica, intanto scivolata all'11/o posto, che lo ha visto segnare l'ultima rete: "Abbiamo giocato con molta più vivacità e personalità. È incoraggiante - ha detto -. Dobbiamo avere sempre questa voglia, di vincere titoli, di lasciare il segno". (ANSA).