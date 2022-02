Spagna: Muriqi subito decisivo, dà vittoria al Maiorca

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Arrivato dalla Lazio sul finire del mercato di gennaio. Vedat Muriqi è subito decisivo per il Maiorca. L'attaccante kosovaro ha infatti segnato il gol decisivo con cui la squadra isolana ha battuto per 2-1 il Cadice nel match giocato oggi per la Liga. E per il Maiorca è un successo importante, visto che gli permette di staccare dal quartultimo posto proprio il Cadice, ora a -5 dalla salvezza.

