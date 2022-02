Serie A: Roma-Genoa 0-0

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Roma e Genoa hanno pareggiato 0-0 nella prima partita della 24/a giornata di Serie A. A scatenare le polemiche sarà il gol di Zaniolo al 90' annullato dall'arbitro Abisso, dopo consulto al Var, per un presunto fallo di Abraham su Vazquez nell'azione che ha dato il via alla rete del n.22 che, per proteste, ha poi ricevuto il secondo cartellino giallo ed è stato espulso, portato via da Mourinho.

In precedenza il rosso era stato mostrato anche, al 24' st, al genoano Ostigard per un fallo da ultimo uomo. (ANSA).