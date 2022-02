Serie A: Fiorentina-Lazio 0-3

(ANSA) - FIRENZE, 05 FEB - La prima partita del dopo-Vlahovic non è andata come sperava Vincenzo Italiano: la sua Fiorentina è crollata contro la Lazio, che ha espugnato il Franchi vincendo per 3-0 e aggiudicandosi lo scontro diretto in chiave Europa. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato la squadra di Sarri ha colpito la burrosa difesa avversaria con Milinkovic-Savic, Immobile (18/ rete in campionato nella 250esima gara da titolare in A) e un autogol di Biraghi propiziato sempre dal capitano biancoceleste. Per la Lazio è il terzo risultato utile di fila senza incassare gol e la settima vittoria nelle ultime nove sfide di campionato, contro una Fiorentina alla quale neppure il debutto di Cabral da titolare è servito a dare la scossa necessaria per ripartire dopo la cessione di Vlahovic alla Juve. (ANSA).