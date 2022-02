Pinto, mie frasi strumentalizzate,non parlerò più di Zaniolo

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Non posso nascondere che sono sorpreso da tutto questo rumore intorno a Zaniolo, siamo in un'era dove Messi ha lasciato il Barcellona. Nessun direttore può dire che un calciatore non verrà ceduto". A margine di Roma-Genoa, il ds romanista Tiago Pinto torna, dai microfoni di Dazn, sulle sue dichiarazioni che, nei giorni scorsi, hanno fatto molto discutere nella Capitale, e non solo.

"Zaniolo è uno dei principali calciatori della Roma, ha un contratto fino al 2024, ed è il momento di parlare della squadra - dice ancora Pinto -. Sono qui anche per imparare, però è stata una situazione che non capisco. Mi hanno fatto piacere le parole del mister ieri, ha parlato di maturità e mi ha fatto piacere che i tifosi della Roma non hanno strumentalizzato le mie parole come hanno fatto altri. Comunque non parlerò più di Zaniolo".

(ANSA).