Mourinho, gol Zaniolo? agli occhi del potere Roma piccolina

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Può darsi che l'arbitro abbia fatto bene, puo' darsi si sia sbagliato. Ma c'e' una terza possibilita': agli occhi del potere siamo piccolini". Josè Mourinho parte nelle interviste post Roma-Genoa con la 'buona' intenzione di non commentare la scelta di Abisso di annullare l'1-0 di Zaniolo al 90' ("preferisco evitare, potremmo stare qui mezzora"), poi però dice: "Se quello di Abraham prima del gol è fallo e l'arbitro ha deciso bene, questo gioco non è piu' il calcio che tutti abbiamo amato da decenni. E' un altro sport, diamogli un altro nome, non chiamiamolo più calcio, football o soccer come dicono in America. Se l'arbitro ha sbagliato, si dispiacerà, ma per noi non è la prima volta, in questa stagione". (ANSA).